Кафе у Чернівцях оштрафували через сексистську рекламу

На рекламному плакаті бару зображено жінку у бюстгальтері та із роззявленим ротом

У Чернівцях обласне управління Держпродспоживслужби оштрафувало заклад громадського харчування Bla Bla Bar через дискримінаційну рекламу. Про це повідомляє «Ліга захисту прав жінок «Гармонія Рівних» у Facebook.



Кафе оштрафували за порушення закону «Про рекламу».

«У рекламі зображено жінку як прикрасу та сексуальний об’єкт, включає натяки на сексуальні стосунки та сексуальність людей, які нічим не пов’язані з рекламованим продуктом та не мають прямих асоціацій зі споживанням рекламованої послуги», – зазначили у Держпродспоживслужбі.



Під час розгляду справи було отримано експертний висновок ГО «Українська асоціація маркетингу», який підтвердив, що реклама закладу Bla Bla Bar порушує ст. 7 ч. 3 закону України «Про рекламу» та ст. 5 п. 5.2.9 стандарту «Недискримінаційна реклама за ознакою статі».



У підсумку на власників ресторану було накладено штраф у 1250 грн.

Як писав ZAXID.NET, раніше Держпродспоживслужба оштрафувала магазин-салон сантехніки, який розмістив у Тернополі рекламу із зображенням жінок-унітазів.