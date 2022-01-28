Жінка увірвалася в будинок нової дружини екс-чоловіка, щоб зняти умови проживання спільних дітей

Мешканка Калуша відсудила 3 тис. грн у колишньої дружини чоловіка за нелегальну зйомку помешкання. Інцидент стався ще у жовтні 2021 року, коли Наталя Німко увірвалася в будинок нової дружини свого екс-чоловіка, щоб зняти відео її умов проживання. За словами Наталі Німко, вона зробила це для того, щоб мати докази незадовільних умов проживання її дітей і продемонструвати їх соціальним службам. Проте цього вона так і не зробила, а опублікувала відео у Facebook. Під час судового розгляду жінка визнала свою вину. Суддя Богдана Кулаєць призначила їй штраф 850 грн, окрім якого жінка сплатить ще 3 тис. грн моральної шкоди.

У матеріалах справи йдеться, що в жовтні 2021 року Наталя Німко проникла у будинок нової дружини колишнього чоловіка в якому проживають її діти. За її словами, дітям не забезпечували належних умов проживання та харчування, тому вона вирішила зайти в будинок та зафіксувати ці обставини на відео для передачі соціальним службам.

«Однак, цього вона не зробила, у відповідні органи не звернулася, а виставила відео у соціальну мережу Facebook на своїй сторінці. Зробила це на емоціях, про що пошкодувала і за хвилин двадцять стерла його зі своєї сторінки. У вчиненому розкаюється, в судових дебатах у порядку репліки вибачилися у потерпілої за проникнення до її житла та проведення відеофіксації, зазначивши, що це був перший і останній раз», – йдеться у рішенні суду.

Жінка, яка заявила позов до Наталії Німко через незаконне проникнення у її будинок, вимагала сплатити їй 30 тис. грн. У таку суму вона оцінила завдану їй моральну шкоду. Також вона вказала на те, що моральну шкоду обвинувачена спричиняє їй систематично, принижуючи її честь, гідність та ділову репутацію, телефонуючи та надсилаючи образливі смс.

Розглянувши матеріали справи, суддя Калуського суду Богдана Кулаєць визнала Наталії Німко винною за ч. 1 ст. 162 ККУ (порушення недоторканності житла) та призначила мінімальний штраф 850 грн. Також жінка сплатить 3 тис. грн моральної шкоди дружині колишнього чоловіка.