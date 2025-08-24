Під час свого першого візиту до України Марк Карні анонсував нову допомогу для України

Канада оголосила про пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів. До нього увійде бронетехніка, дрони та боєприпаси, повідомив у неділю, 24 серпня, прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Канадський прем’єр-міністр, який прибув із першим візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України, під час урочистостях заходів анонсував передачу Україні озброєння. Йдеться про БпЛА, боєприпаси та бронетехніку.

«Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд буде спрямований на посилення арсеналу українського озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця», – повідомив Марк Карні.

Крім того, прем’єр-міністр Канади оголосив, що країна передасть «десятки мільйонів доларів» на гуманітарну допомогу та відбудову. Зокрема, йдеться про гроші на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ та допомогу протидії кібератакам.

Також Карні запевнив, що Канада посилить співпрацю з Україною та партнерами задля повернення незаконно вивезених українських дітей.

Нагадаємо, 24 серпня Норвегія оголосила, що виділить для посилення українського ППО 685 млн доларів – на них країна разом з Німеччиною закупить дві системи ППО Patriot, а також радари TRML-4D та ППО Typhon-2.