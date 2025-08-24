Норвегія разом з Німеччиною готується передати Україні дві системи Patriot, а також радари TRML-4D та ППО Typhon-2

Норвегія оголосила про виділення на протиповітряну оборону України близько 7 млрд норвезьких крон (приблизно 685 млн доларів). Зокрема, на них збираються купити ППО Patriot, повідомили у пресслужбі норвезького уряду у неділю, 24 серпня.

У пресслужбі уряду Норвегії зазначили, що за виділені гроші країна разом з Німеччиною закупить дві системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot. Також до оборонного пакета увійдуть ракети до ППО.

Крім того, Норвегія виділить гроші на придбання радіолокаційних радарів протиповітряної оборони TRML-4D від німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони Typhon-2 від норвезької компанії Kongsberg.

В уряді нагадали, що влітку 2025 року прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стрьорре та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися, що країни працюватимуть над передачею систем Patriot для України. Наразі вони перебувають в Німеччині – за даними норвезького уряду, їх передадуть «якомога швидше».

«Сполучені Штати підтвердили, що замінять передані системи, а Норвегія зобов'язалася зробити фінансовий внесок у їх заміну», – розповіли у пресслужбі уряду Норвегії.

Нагадаємо, 22 серпня Європа надала Україні додаткові 1,5 млрд доларів на закупівлю американської зброї у межах ініціативи з оборонної підтримки Києва PURL. Наступного дня Єврокомісія також провела транш у 4 млрд євро на підтримку України до Дня Незалежності.

23 серпня видання WSJ повідомило, що адміністрація Трампа погодила продаж Україні понад 3000 гібридних авіаракет ERAM. Озброєння може надійти приблизно за шість тижнів – водночас на його використання може бути необхідний дозвіл Пентагону.