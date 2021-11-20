Уряд Канади розширив перелік вакцин, з якими можна відвідати країну без тесту на коронавірус та карантину, повідомило канадське Агентство громадського здоров’я.

Це, зокрема, три нові вакцини: китайська Sinopharm (Сovilo), індійська COVAXIN та китайська Sinovac (CoronaVac). Останню з цих вакцин активно використовують в Україні. Люди, щеплені цими вакцинами, Канада прийматиме з 30 листопада.

Крім того, громадяни, які щепилися цими препаратами, не повинні надавати результати тесту на коронавірус перед в’їздом. Це також стосується дітей до 12 років, які з ними подорожують.

Додамо, що з 22 листопада щеплені вакциною CoronaVac можуть відвідувати Велику Британію. Утім, багато країн все ще не визнають китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac і не впускають людей, щеплених цим препаратом, на свою територію. Всесвітня організація охорони здоров’я назвала такі дії цих країн несправедливими.