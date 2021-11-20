Міністерство цифрової трансформації України повідомило про створення вебпорталу із відповідями на найпоширеніші запитання щодо Covid-сертифікатів.

«У застосунку Дія українці згенерували вже 12,4 млн сертифікатів. З кожним днем ця кількість збільшується. Щоб допомогти кожному українцю отримати сертифікат у Дії, ми створили спеціальний вебпортал, де зібрали всі відповіді та інструкції», – йдеться в повідомленні Мінцифри у Telegram.

У відомстві розповіли, що на порталі є вся інформація про види Covid-сертифікатів, покрокові інструкції та умови для генерування сертифіката, відповіді на найпоширеніші запитання (зокрема чому сертифікат не підтягується) та багато чого іншого.

Перейти на портал можна натиснувши тут.

Проект реалізований Мінцифрою спільно з Міністерством охорони здоров'я, Національною службою здоров'я та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проекту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що виконується фондом «Східна Європа» та фінансується Швейцарією.

Як інформував ZAXID.NET, у сервісі державних послуг «Дія» з'явився Covid-сертифікат для людей, які одужали після захворювання на коронавірус.

Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також у додатку незабаром зʼявиться документ про негативний ПЛР-тест і вже є дитячий ковід-сертифікат.