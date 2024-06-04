Загалом Канада запровадила санкції проти майже 500 осіб

Канада запровадила санкції проти 11 колишніх регіоналів та поплічників експрезидента-втікача Віктора Януковича. Економічні обмеження стосуються Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та інших посадовців та політиків часів Януковича, йдеться у повідомленні пресслужби канадського уряду від 3 червня.

Положення щодо санкцій проти колишніх українських чиновників набуло чинності в день його публікації. Загалом Канада запровадила санкційні обмеження проти майже 500 людей, причетних до «серйозних порушень міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи».

До оновленого санкційного списку Канади увійшли:

Микола Азаров, експремʼєр-міністр України;

Олексій Азаров, син Миколи Азарова, колишній нардеп від «Партії регіонів» Віктора Януковича;

Раїса Богатирьова, ексочільниця МОЗ;

Андрій Клюєв, екссекретар РНБО та очільник президентської адміністрації Віктора Януковича;

бізнесмен Сергій Курченко;

колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка;

Артем Пшонка, син Віктора Пшонки, колишній народний депутат від «Партії регіонів;»

колишній очільник МОН Дмитро Табачник;

Олександр Якименко, колишній голова СБУ;

ексначальник МВС Віталій Захарченко.

Зазначається, що громадяни Канади не зможуть проводити будь-які фінансові операції з тими, хто потрапив до санкційного списку. Крім того, економічні обмеження передбачають заборону проведення операцій з майном підсанкційних осіб.

Нагадаємо, 27 травня Євросоюз запровадив санкції проти екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якому заборонили в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС.