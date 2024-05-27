В Україні Медведчука підозрюють у фінансуванні тероризму

Європейський Союз ввів санкції проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука, а також проросійського бізнесмена Артема Марчевського. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у мережі X у понеділок, 27 травня.

У повідомленні йдеться, що за пропозицією Чехії Євросоюз вирішив внести до санкційного списку три організації, які працюють на Росію. Серед них – колишній нардеп України від забороненої ОПЗЖ, кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Також до санкційного переліку потрапив «Голос Європи» (Voice of Europe) – пропагандистський ресурс, що використовується Росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту. А також проросійський пропагандист, колишній генпродюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.

«Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС», – зазначили в оборонному відомстві.

При цьому для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС.

Нагадаємо, з 2021 року Медведчук знаходився під домашнім арештом в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Однак 27 лютого 2022 року, уже після початку повномасштабного вторгнення, нардеп втік. СБУ затримала колишнього депутата 12 квітня 2022 року, а вже у вересні його обміняли на 215 захисників «Азовсталі». У СБУ пояснили, що його обмін не перешкоджатиме розгляду справ у суді та призначенню покарання.

10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства, а ще через три дні Верховна рада позбавила його мандата.

До слова, нещодавно стало відомо, що одна з найбільших у світі яхт, що належала зраднику Медведчука, набула статусу українського судна. Зокрема йдеться про 92-метрову яхту Royal Romance вартістю близько 8 млрд гривень. Яхту Медведчука планують продати, а її українська реєстрація дозволить переказати кошти з її реалізації до державного бюджету.