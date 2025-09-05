«Пісні п’яти століть. Початок» — не просто концерт, а музична подорож у часі

Відома у всьому світі, унікальна та авторитетна, справжня візитівка України — Національна хорова капела «Дударик» запрошує львів’ян і гостей міста на концерт «Пісні п’яти століть. Початок». Подія відбудеться 18 вересня 2025 року о 19:00 у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика (концертний зал Людкевича).

Програма вже мала успіх у минулому сезоні й знову повертається, щоб подарувати слухачам неповторні емоції. Цього разу у виконанні чоловічого складу «Дударика» прозвучать українські народні, військові, жартівливі пісні та романси у сучасному й свіжому звучанні.

Серед солістів вечора – Дарія Кудрик та солісти капели, які додадуть події особливої емоційної сили. Інструментальний супровід забезпечать музики: Олег Ярема, Володимир Заборовський, Демʼян Севериненко, Дмитро Кацал.

Національна хорова капела «Дударик» є лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка та вже понад пів століття – справжнім музичним символом України. За цей час колектив презентував понад 3000 концертів в Україні та за кордоном, знайомлячи світ з українським і світовим фольклором, духовною та сучасною музикою.

Унікальність «Дударика» полягає у здатності поєднувати академічну майстерність із живою енергетикою народного співу, завдяки чому кожен виступ перетворюється на подію. Численні проєкти капели незмінно збирають повні зали й знаходять відгук у серцях слухачів по всьому світу.

«Пісні п’яти століть – це цикл з 12-ти унікальних концертних програм, які щомісяця впродовж року ми представляємо у Львові та Україні. Програма «Початок» це інтродукція цілого проєкту – такий собі дегустаційний сет репертуару, що налічує понад 150 українських творів. Любовні, жартівливі, козацькі, бурлацькі, стрілецькі, батярські, моралістичні канти, шлягери та ще багато-багато пісень, що становлять золотий фонд українського надбання. Запрошую відвідати справжній бенкет з неперевершених пісень, гумору і краси!» – запрошує на подію диригент та художній керівник капели Дмитро Кацал.

«Пісні п’яти століть. Початок» — не просто концерт, а музична подорож у часі, де пісні оживають у новому диханні. Квитки на концерт доступні на сайті Soldout.ua.