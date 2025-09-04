Полотно французького митця XVII століття стане частиною великої ретроспективної виставки у музеї Жакмар-Андре

Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького 10 вересня представить у Парижі одну зі своїх найцінніших робіт – картину «У лихваря» («Платіж») Жоржа де Ла Тура. Полотно французького митця XVII століття стане частиною великої ретроспективної виставки у музеї Жакмар-Андре.

Виставка у Парижі обіцяє стати однією з головних мистецьких подій осені. Роботи Жоржа де Ла Тура рідко збирають у такій кількості, а участь львівської галереї підкреслює значення її колекції на світовому рівні.

За словами генерального директора галереї Львівської національної галереї ім. Бориса Возницького Тараса Возняка, участь у цьому міжнародному проєкті стала результатом понад річної роботи. Музей Жакмар-Андре, ініціатор виставки, прагне всебічно представити творчість Жоржа де Ла Тура, відомого своєю унікальною манерою, що формувалася під впливом Караваджо.

Музей Жакмар-Андре

Хто такий Жорж де Ла Тур?

Жорж де Ла Тур (1593-1652) – один із найяскравіших майстрів європейського бароко. Його роботи відзначаються майстерним використанням світлотіні та психологічною глибиною. Серед найвідоміших його полотен – сцени з повсякденного життя, де буденність набуває символічного звучання.

Картина, що зберігається у Львові, належить до рідкісних робіт митця і вважається справжнім мистецьким скарбом.

Картина, яку у Львові називають «У лихваря», має загадковий сюжет. Директор галереї вважає, що полотно може ілюструвати євангельську сцену про податок за вхід до синагоги в Капернаумі, коли Христос наказав апостолу Петру дістати монету з рота риби. Саме цей момент, ймовірно, і відобразив Ла Тур.

Довгий час робота не визнавалась оригіналом Жоржа де Ла Тура через її незадовільний стан. Лише кілька років тому львівські реставратори провели масштабне відновлення. Після реставрації картина вже експонувалася в Мілані, де мала величезний успіх.

Музей Жакмар-Андре, розташований на бульварі Османа неподалік Єлисейських полів, відомий своїми експозиціями старих майстрів. Саме там відбудеться виставка, яка триватиме кілька місяців.

Львівські музейники закликають усіх, хто перебуватиме в Парижі, завітати на виставку та підтримати українську інституцію.