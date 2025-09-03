Музика, що єднає покоління – Львівські фестини
У Львові відбудеться подія, де діти слухатимуть пісні своїх батьків, а батьки – відкриватимуть нове покоління виконавців
У Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика 7 вересня 2025 року о 19:00 розпочнуться Львівські фестини.
Мистецтво, що не має віку
Цей вечір – більше, ніж концерт. Це свято єднання, коли музика стає мовою, що об’єднує покоління, серця, родини, пам’ять та майбутнє. У залі Львівської філармонії оживе не просто звук – оживе історія української пісні, її велич і душа.
Зірковий склад, який говорить сам за себе
На сцені:
- Піккардійська терція – вокальний символ української гармонії, що вже понад 30 років викликає сльози щастя та гордості.
- Петро Радейко – глибокий голос і тепла енергія, знайома кожному.
- Ірина Доля – ніжна і сильна водночас, її пісні проникають у саме серце.
- Володимир Питель – яскравий баритон, сповнений любові до традиції.
- Юрій Йосифович – сучасне звучання у діалозі з минулим.
- Ігор Чепіль – виконавець, чий голос несе в собі карпатський дух і щирість.
І все це – під чарівне супроводження інструментального ансамблю солістів «Високий Замок», які втілять музику з неймовірною витонченістю.
Музика для кожного серця
Це подія, де діти слухають пісні своїх батьків, а батьки – відкривають нове покоління виконавців. Це вечір, коли «Червона рута» та сучасна авторська пісня звучать в одній гармонії. Це міст між минулим і майбутнім, між нами і нашою культурою.
Справжня львівська атмосфера
Для гостей концерту – смачні традиційні ласощі: ароматна кава та легендарні львівські андрути, які створять теплий домашній настрій у холі філармонії. Львів зустріне вас з любов’ю, і ви це відчуєте з першої ноти.
Чому варто бути тут?
- Ви почуєте найкращі голоси країни.
- Ви побачите живу музику, яка дихає душею.
- Ви відчуєте єдність поколінь та гордість за свою культуру.
- Ви створите спогад, до якого захочеться повернутись.
Квитки вже у продажу на сайті та у касі філармонії– не втратьте шанс стати частиною цього музичного свята! Підтримуйте українське!