У Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика 7 вересня 2025 року о 19:00 розпочнуться Львівські фестини.

Мистецтво, що не має віку

Цей вечір – більше, ніж концерт. Це свято єднання, коли музика стає мовою, що об’єднує покоління, серця, родини, пам’ять та майбутнє. У залі Львівської філармонії оживе не просто звук – оживе історія української пісні, її велич і душа.

Зірковий склад, який говорить сам за себе

На сцені:

Піккардійська терція – вокальний символ української гармонії, що вже понад 30 років викликає сльози щастя та гордості.

Петро Радейко – глибокий голос і тепла енергія, знайома кожному.

Ірина Доля – ніжна і сильна водночас, її пісні проникають у саме серце.

Володимир Питель – яскравий баритон, сповнений любові до традиції.

Юрій Йосифович – сучасне звучання у діалозі з минулим.

Ігор Чепіль – виконавець, чий голос несе в собі карпатський дух і щирість.

І все це – під чарівне супроводження інструментального ансамблю солістів «Високий Замок», які втілять музику з неймовірною витонченістю.

Музика для кожного серця

Це подія, де діти слухають пісні своїх батьків, а батьки – відкривають нове покоління виконавців. Це вечір, коли «Червона рута» та сучасна авторська пісня звучать в одній гармонії. Це міст між минулим і майбутнім, між нами і нашою культурою.

Справжня львівська атмосфера

Для гостей концерту – смачні традиційні ласощі: ароматна кава та легендарні львівські андрути, які створять теплий домашній настрій у холі філармонії. Львів зустріне вас з любов’ю, і ви це відчуєте з першої ноти.

Чому варто бути тут?

Ви почуєте найкращі голоси країни.

Ви побачите живу музику, яка дихає душею.

Ви відчуєте єдність поколінь та гордість за свою культуру.

Ви створите спогад, до якого захочеться повернутись.

Квитки вже у продажу на сайті та у касі філармонії– не втратьте шанс стати частиною цього музичного свята! Підтримуйте українське!