Львів'ян запрошують на фестиваль вуличної їжі

Осінній Street Food So Good відбудеться у найкращих традиціях галицького празника. Фестиваль вуличної їжі заплановано у перші вихідні осені – 5-7 вересня. Він пройде у Парку культури імені Богдана Хмельницького.

Організаторка події Інна Кляп розповіла, що тему обрали цілеспрямовано. За її словами, це пов’язане із тим, що усе локальне сьогодні – це не про щось забуте, низькопробне, а навпаки – про унікальне, автентичне.

«Про те, як кожен регіон творить загальноукраїнську мозаїку культур, смаків і традицій. Празник на Галичині – це нескінченний перелік традицій, які треба вкраплювати у сьогодення, шукати нові сенси та не боятися іронічних інтерпретацій», – наголосила вона.

Так, за словами організаторів, така тематика події має розблокувати спогади відвідувачів та повернути додому - у той час святкових посиденьок з родиною, коли усі клопоти зводилися до того, як підготуватися до свята та приходу гостей.

Чим на фестивалі будуть дивувати відвідувачів?

Оновлена фуд-зона. Крім улюблених проєктів з смачною вуличною їжею, організатори планують залучити заклади, які готують страви галицької кухні та створити окремий острівець з домашніми стравами від львівських господинь. Як і на кожному празнику, особлива увага буде присвячена класичним солодощам - пляцкам, сирникам та іншій випічці.

Музичні хедлайнери, які щодня створюватимуть святкову атмосферу в стилі етно: гурти YAGODY та Щука Риба. Це не просто сцена – це потужна порція фолку з вечірніми забавами, піснями і танцями.

Також будуть лекції про галицьку кухню та її колоритні традиції. Експерти різних галузей допоможуть краще розкрити тему галицького празника через традиції, побут, одяг та сучасні особливості Галичини.

Дизайн-маркет з елементами вінтажу, де можна буде знайти той самий посуд із серванта, святкові мешти та сукенки, інший празниковий реквізит, який у недалекому минулому був чи не в кожній галицькій хаті.

Окремий DJ плейс із запальними та ностальгічними хітами, комфортною зоною для посиденьок та цікавими тематичними декораціями.

Ексклюзивний медіапартнер фестивалю – Радіо Люкс ФМ.

Подію оголошують також і з благодійною метою. На заході будуть збирати кошти на потреби війська. Збір організовує благодійний фонд 1991. Ціль амбітна – планують зібрати 1 000 000 гривень, які скерують на закупівлю 10 дронів Mavic 3E для 80-ї бригади ДШВ.

Як і минулого сезону, задля підтримки збору, на території парку діятиме чимало інтерактивних зон, розіграшів та інших активностей, спрямованих на донати (колесо фортуни, портрети за донат, тощо).

Квитки на фестиваль можна придбати тут.

Локація: Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького

Години роботи фестивалю:

п’ятниця 17:00 – 22:00;

субота 12:00 – 22:00;

неділя 12:00 – 22:00.

Сторінка у Instagram за посиланням.