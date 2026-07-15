Світло на півострові зникло через нічну атаку безпілотників

У Керчі та низці районів тимчасово окупованого Криму в ніч на середу, 15 липня, зникло електропостачання після нової атаки безпілотників. На всій території півострова запровадили обмеження на подачу електроенергії. Про це повідомляє ASTRA із посиланням на заяви окупаційної влади.

За словами окупаційного мера Керчі Івана Кошеля, місто повністю залишилося без світла.

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«На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА Керч повністю знеструмлена. Об'єкти життєзабезпечення працюють завдяки резервним джерелам живлення. Усі міські служби залучені до аварійно-відновлювальних робіт», – заявив він.

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У підконтрольному окупаційній владі підприємстві «Крименерго» повідомили, що через атаку безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури без електрики залишилася частина населених пунктів Північно-Західного та Східного енергорайонів півострова. Там також заявили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи, однак станом на ранок 15 липня обмеження електропостачання діють на всій території окупованого Криму.

Служба безпеки України у середу, 8 липня, заявила про серію ударів по військових об'єктах Росії на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували військову авіабазу «Джанкой». Там, як стверджують у спецслужбі, були уражені ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон», а також склади зі зброєю та військовою технікою.