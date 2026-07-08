Безпілотники атакували військову авіабазу «Джанкой»

Служба безпеки України у середу, 8 липня, заявила про серію ударів по військових об'єктах Росії на тимчасово окупованих територіях України. За інформацією спецслужби, операції провели підрозділи Центру спеціальних операцій «Альфа» в межах виконання завдань зі зниження воєнного потенціалу російської армії.

Зокрема, у тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували військову авіабазу «Джанкой». Там, як стверджують у спецслужбі, були уражені ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон», а також склади зі зброєю та військовою технікою.

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Крім того, під удар потрапила інфраструктура порту «Крим» у Керчі, а також склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

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Окремо СБУ повідомила про знищення логістичного хабу російських військ у районі Покровська Донецької області. За даними спецслужби, на цьому об'єкті зберігалися безпілотники, наземні роботизовані комплекси та боєприпаси, які використовувалися для забезпечення російських підрозділів на цьому напрямку.

Також, як стверджують у СБУ, було уражено пункти постійної дислокації операторів безпілотних систем РФ у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам'янка Запорізької області, а також військові склади противника у Гранітному та Стилі на Донеччині.

«Ці спецоперації суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня українські Сили оборони уразили аеродром «Гвардійське» в окупованому Криму.