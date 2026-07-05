Російський аеродром в Гвардійському

У ніч проти 5 липня українські Сили оборони уразили аеродром «Гвардійське» в окупованому Криму, а також низку інших цілей росіян на окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Аеродром «Гвардійське» є одним із ключових російських військових аеродромів на тимчасово окупованому українському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.

Ступінь завданих збитків після атаки на аеродром уточнюється, додали військові.

Також цієї ночі українські бійці уразили:

два автомобільні мости у Донецькій області – через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та через річку Кальміус у районі Старомар’ївки. Їх ворог використовував для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

три склади боєприпасів – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня СБС атакували підстанції «Бахчисарай» 220 кВ та «Зимине» 110 кВ на ТОТ Криму. Без світла залишилась низки населених пунктів півострова.

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