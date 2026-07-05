Імовірно йдеться про підстанції «Бахчисарай» 220 кВ та «Зимине» 110 кВ

У ніч проти 5 липня анексований Росією Крим знову атакували ударні безпілотники. За попередніми даними, ціллю атаки на півострів стали дві електропідстанції, повідомляють моніторингові телеграм-канали.

За інформацією телеграм-каналу «Кримский вітер», під удар потрапили підстанція «Бахчисарай» 220 кВ, яка живить Бахчисарайський район і пов’язана з енергомережами в напрямку Севастополя, а також підстанція «Зимине» (110/35/10 кВ) на північному заході півострова.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Ймовірне влучання підтверджує й супутниковий сервіс NASA FIRMS, який близько 03:30 зафіксував різке підвищення температури в районі одного з об’єктів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

NASA FIRMS зафіксував займання в районі підстанції в Криму (Фото телеграм-каналу Exilenova+)

Вранці окупаційна влада повідомила про масштабні перебої з електропостачанням у низці населених пунктів Криму.

Виконувач обов’язків голови окупаційної адміністрації Євпаторії Віталій Оганесян заявив, що без електроенергії залишилося все місто. У більшості районів також зникло водопостачання, а рух трамваїв було зупинено.

Також після «аварії» знеструмлення сталося у місті Саки, заявила російська голова адміністрації Юлія Предибайло.

Водночас голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок чергової атаки на півночі півострова загинула одна людина. Ще двоє людей отримали поранення, одна із них – у важкому стані.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що протягом 1-5 липня бійці СБС «вимкнули» 37 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях українського півдня. За його даними, ПС 110 кВ «Зимине» та ПС 220 кВ «Бахчисарай» уразив 412 ОБр СБС Nemesis.