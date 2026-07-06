Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Кабул 9» уразили два дороговартісні ударно-розвідувальні безпілотники типу «Оріон», які стояли на території аеропорту у тимчасово окупованій Керчі в Криму. Про це повідомили у пресслужбі ГУР у понеділок, 6 липня.

Атака на рідкісні безпілотники росіян відбулася 2 липня. Зазначимо, Сили оборони здійснюють серію уражень військових обʼєктів окупантів у Криму з кінця червня.

Українські розвідники оприлюднили відео, на якому видно, що БпЛА росіян «Оріон» стояли біля злітної смуги Керченського аеродрому. На кадрах зафіксований підліт українських дронів та ураження двох безпілотників «Оріон».

«БпЛА “Оріон” – ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компаній АТ “Кронштадт”. Дрон має вагу близько тонни, радіус дії 250-300 км, може перебувати в повітрі до 30 годин», – повідомили у пресслужбі ГУР.

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Дрони такого типу здатні нести керовані авіабомби, ракети Х-50 та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Крім того, «Оріони» можуть переносити інакші безпілотники.

Орієнтовна вартість двох знищених дронів такого типу може становити понад 10 млн доларів.

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Нагадаємо, Сили оборони протягом останнього тижня кілька разів уражали обʼєкти військової авіації росіян у Криму. Зокрема, під атаки потрапила авіабаза окупантів в Саках, де дрони уразили ангари з винищувачами, а також аеродром у Гвардійському, де під удар потрапили склади боєприпасів та БпЛА. Крім того, 4 липня ГУР знищило російський винищувач МіГ-29 на аеродромі «Бельбек», розташованому на північному заході від окупованого Севастополя.