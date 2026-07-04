Російський винищувач Міг-29 на аеродромі «Бельбек»

Бійці Головного управління розвідки знищили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі «Бельбек» в анексованому Криму. Про це 4 липня повідомила пресслужба ГУР та оприлюднила відео ураження.

За даними розвідки, операцію провели військовослужбовці Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в ніч проти 26 червня.

«Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів», – ідеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, втрати російської сторони можуть сягати десятків мільйонів доларів.

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Нагадаємо, 3 липня СБУ уразила сім ангарів з винищувачами на військовому аеродромі «Саки», а також склади безпілотників на базі «Гвардійське» в анексованому Криму.