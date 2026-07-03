Аеродром «Саки» вдруге за тиждень зазнав руйнувань від українських дронів

Служба безпеки України вдруге за тиждень провела операцію з ураження російських авіабаз у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки уражені сім ангарів з винищувачами на військовому аеродромі «Саки», а також склади безпілотників на базі «Гвардійське», повідомили у пресслужбі СБУ у пʼятницю, 3 липня.

Українські спецслужби продовжують виконувати поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на Росію. В її межах вже вдруге за тиждень українські безпілотники вдарили по військових аеродромах росіян у Саках та селищі Гвардійське.

Авіабаза «Саки» розташована поруч із селищем Новофедорівка в Євпаторійському районі Криму. З 2014 року там дислокується 43-й окремий штурмовий авіаційний полк ВПС Росії, на озброєнні якого є бомбардувальники та винищувачі Су-30. Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи в районі аеродрому приблизно опівночі.

«На аеродромі “Саки” уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків. Це вже другий удар СБУ по аеродрому “Саки” за поточний тиждень», – повідомили у пресслужбі СБУ.

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Крім того, українські БпЛА уразили два ангари на авіабазі «Гвардійське» на північ від Сімферополя. Там зберігалися дрони типу Shahed та «Гербера», які регулярно випускають по українських містах, а також авіаобладнання.

У пресслужбі СБУ наголосили, що аеродроми «Саки» та «Гвардійське» є одними з ключових авіабаз росіян у Криму. Звідти злітає російська тактична авіація, яка завдає ударів поп території України.

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Нагадаємо, 1 липня СБУ повідомила про успішне ураження ангарів з російськими винищувачами на аеродромі «Саки». За даними українських спецслужб, на момент атаки в ангарах перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ, які можуть бути пошкоджені внаслідок удару. Вартість одного такого літака варіюється від 30 до 50 млн доларів.

Зазначимо, військові аеродроми в Саках та Гвардійському також атакували 4 червня. Загалом за час повномасштабного вторгнення аеродром «Саки» атакували щонайменше вісім разів.