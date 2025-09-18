Це не перша підозра цього керівника

На Буковині керівнику місцевої дослідної станції НААН України оголосили підозру за продаж сої за зниженою ціною. Загалом бюджет втратив понад 5 млн грн. Правоохоронці встановили, що це вже не перше кримінальне порушення, в якому підозрюють виконувача обов’язків директора дослідної станції Леоніда Томаша.

За даними працівників управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області, у 2023 році посадовець організував продаж насіння сої приватній компанії за цінами, що були значно нижчими за ринкові. Керівник продав приватному підприємству майже 2000 тонн. Через таку схему державний бюджет не доотримав понад 5,1 млн грн, повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 18 вересня.

Правоохоронці встановили, що це вже не перша підозра, яку отримав виконувач обов’язків директора Буковинської дослідної станції Леонід Томаш. У липні 2025 року посадовця підозрювали у службовій недбалості. Тоді він також продавав сільгосппродукцію за цінами, нижчими за ринкові.

Прокурори оголосили йому про підозру виконувачу за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.