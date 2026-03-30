Членів оборудки затримали під час одержання ними хабаря

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась продажем цінної деревини під виглядом дров. Організували оборудку керівник філії ДП «Ліси України» і очільник місцевого осередку однієї із відомих політичних партій. Про це повідомили Служба безпеки та Офіс генерального прокурора 30 березня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного політика, однак, за даними «Української правди», ідеться про керівника осередку партії БЮТ у Харківській області Сергія Пономаренка.

Затримання Сергія Пономаренка (Фото телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ»)

За матеріалами справи, політик діяв спільно з керівником філії «Слобожанський лісовий офіс», що входить до держпідприємства «Ліси України», директором Гутянського надлісництва, а також почесним іноземним консулом у Харкові.

Як встановило розслідування, учасники схеми брали хабарі з підприємців, які вигравали біржові торги на закупівлю промислової деревини з державного лісгоспу.

За хабарі фігуранти продавали бізнесменам якісну дубову деревину під виглядом дров’яної продукції промислового використання за суттєво заниженою вартістю.

Щоб приховати злочин, посадовці державного лісгоспу вносили недостовірні відомості до звітної документації. Попередньо, через цю схему державному підприємству завдано понад 1,7 млн грн збитків.

Окрім того, правоохоронці задокументували, як зловмисники вимагали у підприємця 1,3 млн грн за відвантаження йому майже 200 м3 цінних порід деревини.

Співробітники СБУ затримали п’ятьох членів оборудки після передачі останньої частини хабаря у сумі 320 тис. грн. Під час обшуків у затриманих виявили мобільні телефони і документи із доказами протиправної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями ККУкраїни:

•⁠ ⁠ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Шевченківський районний суд міста Києва вже обрав чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави:

директору філії – 2,66 млн грн;

директору надлісництва – 1,66 млн грн;

двом посередникам – 1,49 млн грн та 1,33 млн грн.

Невдовзі суд обере запобіжний захід ще одному підозрюваному у цій справі.

Правоохоронці встановлюють всіх причетних до незаконної схеми.