Керівнику райспоживспілки вручили підозру

Поліцейські спільно з прокурорами повідомили про підозру керівнику Золочівської районної споживчої спілки Ярославу Бишку, який, за версією слідства, самовільно зайняв комунальну ділянку в центрі Золочева та без необхідних дозвільних документів збудував на ній поминальний дім.

Як повідомили у вівторок, 30 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, йдеться про земельну ділянку комунальної власності в центрі Золочева, яка не має кадастрового номера та нікому не надавалася у користування.

«Попри відсутність правовстановлюючих документів на землю і дозволів на будівництво, посадовець організував зведення будівлі із прибудовою загальною площею 112 м2. Незаконно збудоване приміщення призначалося для надання платних ритуальних послуг, зокрема, церемоній прощання з померлими», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Заклад так і не розпочав свою роботу, оскільки посадовця викрили правоохоронці.

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Посадовцю Золочівської районної споживчої спілки повідомили про підозру у самовільному будівництві на захопленій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозру отримав керівник райспоживспілки Ярослав Бишко.