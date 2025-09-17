Камінь та вапно збували домовленим підприємствам

На Буковині правоохоронці викрили керівника виправної колонії у зловживанні службовим становищем. Виконувач обов’язки директора Сокирянської колонії № 67 продавав камінь та інші будівельні матеріали, які видобувають ув’язнені, за заниженими цінами. Ймовірно йдеться про теперішнього директора Івана Мороза.

В управлінні Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області повідомили в коментарі ZAXID.NET, що зловживання керівника викрили за період 2022-2024 року. Слідство встановило, що в цей час посадовець продавав домовленим підприємствам будівельний камінь та вапнякове борошно за значно заниженими цінами.

Після отримання товару ці ж фірми перепродували будматеріали за вдвічі чи втричі дорожчими цінами. Як наслідок, виробництво колонії зазнало значних збитків, йдеться у повідомленні БЕБ. Загальна сума втрат в’язниці склала понад 3 млн грн.

За даними сайту YouControl, виконувачем обов’язків директора державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №67» у 2022-2024 роках був Іван Мороз. Наразі він надалі працює в Сокирянській колонії.

За даними прокуратури Буковини, посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). Суд вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає ув’язнення до шести років з позбавленням права обіймати певні посади, також штраф 17 тис. грн.