Нова керівниця управління просторового планування ЛМР Наталія Мисак

Новою керівницею управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міськради призначили Наталію Мисак. Як повідомили у львівській мерії, нову очільницю управління представив міський голова Львова Андрій Садовий 17 липня під час апаратної наради.

«Пані Наталя має великий досвід міжнародної співпраці і вона стане суттєвим підсиленням команди Антона Коломєйцева», – зазначив міський голова.

Наталія Мисак розповіла, що планує розвивати соціальну архітектуру та планування, зважаючи на виклики війни.

«Важливо підтримувати та розвивати імпульс соціальної архітектури та планування, а також резильєнтність до викликів війни. Для цього необхідно, щоб планувальний процес був максимально інклюзивним: як у контексті врахування потреб найбільш вразливих груп населення безпосередньо спеціалістами, так і залучення усіх зацікавлених сторін до цього процесу», – зазначила Наталія Мисак.

Наталія Мисак – архітекторка, дослідниця, кандидатка наук з історії та теорії архітектури. Закінчила магістратуру (2011) та аспірантуру (2017) у інституті архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка». В межах дисертаційного дослідження стажувалася у Віденському технічному університеті (2013), Університеті Мальме (2016), проводила пост-докторське дослідження у Вищій технічній школі Цюріха (2023). Займалась проєктуванням громадських просторів у Львові. Працювала дослідницею в Центрі міської історії у Львові (2017-2020) та архітекторкою у бюро «Дроздов та партнери» у Харкові (2020-2021). Є учасницею кількох міжнародних ініціатив та експерткою від України премії Європейського Союзу в галузі сучасної архітектури Міс Ван дер Рое (з 2018 року).

Останні кілька місяців обов’язки керівника управління просторового планування виконувала Мирослава Пастущук.