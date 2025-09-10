Михайло Сцельніков у залі суду під час обрання запобіжного заходу 2 вересня

Правоохоронці шукають пістолет, за допомогою якого львів’янин Михайло Сцельніков вбив нардепа Андрія Парубія. Як повідомив «Радіо Свободі» заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець, Сцельніков вказав не на одне місце, де може бути зброя. Наразі пошуки тривають у лісовій місцевості.

«Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (викинув зброю – ред.), це ділянка лісової місцевості», – сказав 9 вересня Олексій Уманець.

Правоохоронці провели обшук у квартирі, де жив підозрюваний, а також у інших місцях, де він перебував.

«Ми проводили обшуки у всіх місцях, які нам відомі, де він перебував. Проживав він в одному місці, де зберігав транспортний засіб. Дуже великий масив інформації, яку треба опрацьовувати, в тому числі перевірка всіх версій. Із ключових – це особиста помста, помста або вбивство. Я не думаю, що у потерпілого були якісь особисті стосунки з підозрюваним, щоб вкласти в основу версії про особисті якісь стосунки», – каже заступник керівника Львівської обласної прокуратури.

Із судових ухвал відомо, що одне з таких місць – це озеро Лісне. Правоохорнці підозрювали, що він міг втопити зброю саме там. У Львові є невелика водойма, яка називається озеро Лісове, – це між двома місцями, де поліція виявили інші речові докази. Можливо, йдеться саме про це місце.

Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, львів’янин Михайло Сцельніков вбив народного депутата Андрія Парубія у Львові. Після затримання він одразу ж визнав свою провину, а журналісти з’ясували, що кілер тривалий час ненавидів Україну та шукав контакти російських спецслужб.

ZAXID.NET на основі інформації із судового реєстру підготував мапу, де саме слідчі виявили ключові докази у справі вбивства, а також розповів усе, що відомо про справу на цей час.