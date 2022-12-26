Китайські винищувачі перетнули лінію розмежування з Тайванем

Повітряний простір Тайваню впродовж доби порушив 71 літак Військово-повітряних сил Китаю. Про це пише The Guardian з посиланням на міністерство оборони Тайваню.

Як повідомляється, найбільша одночасна кількість – 47 китайських літаків перетнули так звану медіанну лінію – неофіційний бар’єр, який розділяє країни по Тайванській протоці з 1950-х років.

Це було найбільшим вторгненням китайських ВПС на сьогодні, хоча повітряну тривогу на острові не оголошували.

Серед літаків було 18 винищувачів J-16, 11 винищувачів J-1, шість винищувачів Су-30 і безпілотники. Крім того, сім кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня.

Це відбулося через день після того, як Китай провів ударні навчання навколо острова Тайвань у відповідь на підписання президентом США Джо Байденом нового закону, який передбачає два мільярди доларів військових позик для Тайваню.

Зазначимо, що правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань як «сепаратистську провінцію» і не виключає використання військової сили для відновлення контролю над островом. Пекін неодноразово обіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Лише 13 зі 193 членів ООН визнають Тайвань як єдиний легітимний. Решта країн фактично взаємодіють з владою Тайваню на міжурядовому рівні, визнаючи його самоврядність, але не встановлюють офіційні дипломатичні відносини.

Умовна роздільна лінія водного і повітряного простору між Китаєм (територія зверху) та островом Тайвань (фото MoNDefense )

Уряд Сполучених Штатів дотримується політики «єдиного Китаю», визнаючи легітимність комуністичної влади на материковому Китаї й не визнаючи незалежність Тайваню. Але при цьому США надають фінансову й військову підтримку Тайваню для захисту, формулюючи це в рамках союзних зобов’язань.

Останнім часом напруженість між Тайванем та Китаєм помітно зростала. У жовтні минулого року очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що найбільшою перешкодою для возз’єднання «єдиного Китаю» є сили незалежності Тайваню. Цзіньпін додав, що прагне об’єднання мирним шляхом, але попередив, що китайський народ має «славну традицію» протистояти сепаратизму.