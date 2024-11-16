ДТП трапилась поблизу села Тростянець Стрийського району

На Львівщині водій автомобіля Chevrolet наїхав на 64-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у пʼятницю, 15 листопада, близько 19:00, поблизу села Тростянець Стрийського району. 30-річний киянин за кермом автомобіля Chevrolet наїхав на 64-річного пішохода. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.