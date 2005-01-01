Киянка викрала у львівському супермаркеті 220 «Кіндер сюрпризів»

Львівська поліція затримала 33-річну мешканку Києва на крадіжці 220 шоколандних яєць «Кіндер сюрприз» у гіпермаркеті «Епіцентр» на вул. Б.Хмельницького. Їхню вартість оцінили у понад сім тисяч гривень.

«Учора, близько 16:30 в одному з гіпермаркетів, що по вулиці Б.Хмельницького у Львові, було викрито 33-річну громадянку, мешканку Києва, яка викрала в торговому залі 220 «Кіндер сюрпризів», ‒ повідомляє управління поліції охорони у Львівській області.

Її затримали на місці працівники поліції охорони. Жінці загрожує кримінальна відповідальність, що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.