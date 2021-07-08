Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви неодноразово намагались зруйнувати, а також обмальовували

Київська міська рада підтримала проект рішення про демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, встановленого у сквері на вул. Маршала Якубовського. За відповідне рішення проголосували 80 депутатів Київради.

У Київраді зазначають, що пам'ятний знак демонтують з метою забезпечення інтересів громади міста Києва. Адже у результаті тимчасової окупації державою-агресором частини території України та грубого порушення принципів та норм міжнародного права потрібно захищати інтереси держави у всіх сферах діяльності.

Водночас пам'ятний знак після демонтажу передадуть Голосіївській районній адміністрації в місті Києві до моменту створення Музею тоталітаризму.

Зауважимо, у лютому 2016 року Київрада визнала побратимство з 6-ма містами та регіонами РФ такими, що не є дійсними.

Так, депутати вирішили вважати такими, що не є містами та регіонами-побратимами міста Києва наступні міста та регіони РФ: Москву, Волгоград, Санкт-Петербург, Улан-Уде, Республіку Комі та Махачкалу.

Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви встановили у серпні 2001 року у Голосіївському районі столиці, неподалік іподрому. Його неодноразово намагались зруйнувати, а також обмальовували. У 2019 році кияни навіть подавали петицію з проханням демонтувати цей монумент, але вона не набрала необхідної кількості голосів.