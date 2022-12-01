Київські енергетики додали до переліку об’єктів, де відбуваються відключення світла, ще 750 будинків, які дотепер живилися від ліній об’єктів критичної інфраструктури, через що мали світло незалежно від графіків екстрених чи погодинних відключень. Про це повідомила компанія «ДТЕК Київські електромережі».

Згідно з повідомленням, компанія провела технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створила для житлових будинків альтернативну схему постачання світла. Це зроблено для того, аби у місті діяли справедливі і рівні умови електропостачання та відключення всіх клієнтів.

Таким чином 750 додаткових будинків будуть відключатися на рівних умовах з іншими, що, як стверджують енергетики, дозволить зменшити тривалість відключення для всіх киян.

Під час екстрених чи стабілізаційних відключень об’єкти критичної інфраструктури (великі насосні, котельні станції, лікарні, тощо) не відключаються від електропостачання. Разом з ними під відключення також не потрапляли і 1497 житлових будинків Києва, які підключені до тих же електроліній. За інформацією «ДТЕК Київські електромережі», для 747 будинків наразі змінити схему електропостачання неможливо, що обумовлено технічними характеристиками мережі. Ці будинки залишаються підключеними до тих же ліній, що і критична інфраструктура.

«Ми продовжуємо спільну роботу з міською владою, ЖБК, УК та ОСББ міста для застосування стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків», – додали в компанії.

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що вимагає «справедливості та зрозумілості» з відключеннями світла. У своєму зверненні він, зокрема, сказав: «Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість».

Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень внаслідок семи масштабних ракетних атак з боку Росії: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Після обстрілів енергетичної інфраструктури 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.