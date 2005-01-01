Київські митники виявили у посилці з Гонконга понад 200 діамантів

Митники у Києві в експрес-посилці з китайськими документами виявили 205 діамантів. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.

Зазначається, що непритаманне для документів вкладення, митники помітили під час здійснення контролю за допомогою рентгенологічного обладнання.

«Мішечок з прозорими камінцями знаходився в спеціально вирізаному в документах отворі. За результатами митного огляду працівники митниці виявили 205 прозорих каменів. Відправлення надійшло в Україну з Гонконга. Отримати коштовності мав наш співвітчизник, мешканець одного з регіонів України», – йдеться в повідомленні.

Коштовне каміння сховали у відправленні з китайськими документами

Наголошується, що згідно з експрес-тестом, виявлені камені є діамантами, їх вартість, чистоту та якість огранювання встановлять експерти-гемологи.

У ДФС зазначили, що правопорушення кваліфіковано згідно з ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають конфіскацію виявлених предметів та штраф у розмірі 100% їх вартості.