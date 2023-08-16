Вбитому Олексію Щербині було 34 роки

Голосіївський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою трьох обвинувачених в умисному вбивстві 34-річного військовослужбовця. Водночас двом із них суд дозволив вийти під заставу, повідомила в середу, 16 серпня, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Вона нагадала, що чоловіків обвинувачено у вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів, а також хуліганстві, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї.

Згідно із судовим рішенням, тримання під вартою обвинувачених продовжене до 12 жовтня включно. Двом із них суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 805200 гривень для кожного.

«Прокуратура як під час досудового слідства, так і під час судового розгляду, послідовно дотримувалася позиції щодо застосування до всіх фігурантів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави», – зауважила речниця Київської міської прокуратури.

За її словами, суд мав право не визначати альтернативу у вигляді застави двом обвинуваченим у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб, адже злочин був вчинений із застосуванням насильства. У зв’язку з цим, прокуратура оскаржуватиме рішення суду в апеляційній інстанції.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 жовтня 2022 року між потерпілим, який керував автомобілем Hyundai, і водієм Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири Lexus побили потерпілого, після чого водій цього автомобіля вистрілив у чоловіка та разом із товаришами втік. 34-річний потерпілий від отриманих травм помер. Ним виявився боєць добровольчого формування територіальних громад «Свобода» Олексій Щербина, який готував документи на мобілізацію.