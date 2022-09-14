Правоохоронці викрили суддю на підтримці російської агресії, але затримати його не можуть

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює суддю Північного апеляційного господарського суду, розташованого в Києві, Володимира Куксова у виправдовуванні російської агресії та спонуканні до колабораційної діяльності.

За інформацією Державного бюро розслідувань, Уродженець Криму після тимчасової окупації півострова був переведений до одного з судів київського регіону. Попри це, погляди у судді залишились антиукраїнськими. Він схвалював збройну агресію Росії проти України та визнав правомірною тимчасову окупацію частини території України.

Працівники ДБР у взаємодії зі СБУ встановили, що після початку повномасштабної військової агресії в лютому 2022 року суддя неодноразово висловлювався на підтримку окупаційних дій агресора, бажав, щоб такої території ставало більше та висловлював жаль, що росіяни відійшли від селища під Києвом, де він мешкає в останні роки.

Він телефонував своїм знайомим, які потрапили під окупацію та закликав їх працювати на загарбників.

В одній з розмов він казав, що «головне, аби вони [українські військові] не повернулися, як у нас [на Київщину]», в іншому переконував, що жителям окупованої Запорізької області відкриють російський ринок для вільного продажу сільськогосподарської продукції, а в третій розмові закликав свого знайомого йти на роботу в окупаційну міліцію.

Своєю чергою в СБУ додали, що, згідно із зібраними доказами, суддя визнає правомірними дії Росії щодо вторгнення на територію України, заперечує факти руйнування окупантами об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, мародерства, незаконного затримання місцевих мешканців, примусового їх утримання та застосування до них тортур, не приховує ненависті до Сил оборони України та до патріотично налаштованих громадян, а також проявляє нетерпимість до української влади та засуджує дії президента України з оборони держави.

Також СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов судді, які підтверджують надану правоохоронцями інформацію. Імені та прізвища судді правоохоронці не називають, але на одній з розмов фігурує ім’я «Вова» – так до чоловіка звертається співрозмовниця. Згодом LIGA.net із посиланням на свої джерела повідомила, що йдеться про суддю Володимира Куксова.

Суддю підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та підбурюванні до добровільного зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Санкція інкримінованих йому статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Водночас СБУ наголошує, що через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя (ВРП) затримати цього зловмисника неможливо, навіть після оголошення підозри, бо ВРП – це єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів.