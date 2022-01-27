За результатами 2021 року Київстар увійшов до першої десятки рейтингу Forbes Україна та Work.ua «50 кращих роботодавців України». Найвищі оцінки компаніям отримала в категоріях «умови праці», «лояльність співробітників», «соціальний пакет» та «інформаційна відкритість».

«Наступним кроком після стабілізації, оперативного занурення в нові умови життя та роботи, стало вибудовування стабільних процедур та алгоритмів, найбільш ефективних сьогодні. Ми затвердили гібридну модель роботи, а перед цим реалізували низку важливих стратегічних проєктів: бізнес-трансформація команди; автоматизація HR-процесів; розширення програми добробуту співробітників тощо. Попереду – не менш цікаві задачі, зокрема, трансформація культури компанії», – розповіла Оксана Олійник, директор з управління персоналом і розвитку організації Київстар.

Гібридний формат роботи для київстарівців передбачає 4 варіанти: робота в офісах і на об'єктах по всій Україні, та частково чи повністю віддалена робота. За результатами опитування колективу 84% співробітників зазначили, що вони підтримують продовження роботи у гібридному форматі після завершення карантину. 46% – що для них важлива фінансова економія, яку вони отримують, працюючи віддалено. Попри можливість працювати дистанційно, у 2021 році оновлено офіси Київстар. Сучасні та затишні коворкінги оснащені відповідно до карантинних вимог.

Соціальний пакет в Київстар – це матеріальна винагорода (зарплата, премія, матеріальна допомога на оздоровлення) та мотиваційна програма, що має напрямки: турбота про здоров'я та емоційний баланс; навчання; забезпечення добробуту тощо. Соціальні активності телеком-оператора розраховані не лише на співробітників, але й на їхні сім'ї: від програми медичного страхування для рідних за корпоративними тарифами, до забезпечення мобільним зв'язком на пільгових умовах та участі у корпоративних заходах.

Як відповідальний роботодавець, Київстар продовжує реалізувати проєкти, спрямовані на розвиток та покращення умов на ринку праці. Програма стажування для спеціалістів з великою перервою в стажі Київстар Returnship покликана привернути увагу до проблеми вікової дискримінації щодо кандидатів.

Як рахували бали в рейтингу:

Рейтинг на 60% ґрунтується на анкетах співробітників, ще по 20% – оцінки експертів з пошуку роботи та інформація з відкритих джерел. Оцінювались роботодавці за 23 показниками, об’єднаних у 8 критеріїв: лояльність (20%), винагорода (20%), умови праці (20%), соціальний пакет (10%), інформаційна відкритість (10%), можливість до розвитку (5%), відчуття захисту (5%), інші фактори (10%).