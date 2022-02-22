Робота для молодих спеціалістів у Київстар

Активна взаємодія з молоддю в 2021 році забезпечила компанії визнання в рейтингу центру кар’єрного розвитку STUD-POINT «Топ-25 роботодавців, відкритих для талантів до 25 років».

«Київстар – відповідальний роботодавець. Ми гарантуємо рівні можливості для роботи та розвитку всім співробітникам. Розуміємо як складно стартувати кар’єру без практичного досвіду, перейти зі статусу студента до спеціаліста. Відтак п’ять років тому прийняли рішення реалізувати програму стажування для студентів – STARt Yourself», – коментує Світлана Кончаніна, керівник департаменту із залучення та розвитку талантів.

Із 2018 року учасниками програми STARt Yourself стали 93 студенти, 41 з яких запрошено продовжити роботу в компанії на постійній основі. Стажування триває 6 місяців, на цей період студенти приймаються до штату компанії та отримують зарплату. В процесі стажування учасники отримують загальні навички роботи, знайомляться з бізнес-процесами, проходять курс особистісного розвитку, мають можливість користуватися навчальними платформами Київстар.

Випускники програми за наявності відкритих вакансій мають шанс одержати запрошення на постійну роботу. Вони також отримують рекомендації від компанії та менторів, що полегшує пошук роботи та старт кар’єри.

Київстар також активно долучається до навчальних програм для студентів та старшокласників. Досвідчені співробітники компанії проводять вебінари, лекції, беруть участь у конкурсах тощо. Зокрема в 2021 році була реалізована навчальна програма Київстар та Global Office – Business Camp. Її мета — допомогти підліткам опанувати підприємницькі навички й надихнути їх на реалізацію власних бізнес-ідей.