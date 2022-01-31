Загальна сума інвестицій у цей проєкт може скласти близька 700 млн гривень.

31 січня очільники Міністерства цифрової трансформації України, НКРЗІ та УДЦР разом з представниками мобільних операторів здійснили робочу поїздку трасою М-03 з метою перевірити якість 4G зв'язку на ділянці Київ-Пирятин. При цьому швидкість передавання мобільних даних у мережі Київстар перевищила нормативно встановлені граничні показники якості для зв'язку 4G.

Київстар у 2021 році розпочав амбітний проєкт з охоплення швидкісним мобільним інтернетом автодоріг міжнародного значення. Зокрема, було достроково завершено будівництво покриття зв’язку 4G на автодорогах Київ – Львів, Київ – Одеса, Київ – Харків, Решетилівка – Дніпро.

Як розповів президент Київстару Олександр Комаров, «до кінця 2022 року зв'язок 4G буде на всіх 29 автодорогах міжнародного значення. А це – понад 8 тисяч кілометрів шляхів. Для реалізації проєкту буде встановлено чи модернізовано 450 базових станцій, що потребує близька 700 мільйонів гривень інвестицій».

Зокрема, щоб досягти «безшовного» покриття швидкісним мобільним інтернетом 156 кілометрової ділянки траси між містами Київ і Пирятин, де проводилось тестування якості зв'язку, компанія встановила 55 базових станцій 4G. При цьому можливість доступу до нових мобільних технологій отримали не лише автомобілісти, але й мешканці 26 населених пунктів поблизу автотраси.

Завдяки швидкісному мобільному інтернету абоненти зможуть почуватись у дорозі більш захищено. Адже завжди можна зв'язатись з аварійними службами, скористатись онлайн-навігатором, знайти в інтернеті найближчі автозаправки чи пункти медичної допомоги. Крім того, 4G у дорозі – це «мобільний офіс» і можливість вирішувати робочі завдання безпосередньо з автомобіля, якщо підключити до інтернету гаджети, необхідні для роботи. Наприклад, у 2021 році абоненти, що подорожували від Києва до Пирятина, використали у дорозі 540 терабайтів даних.

Не забуває Київстар і про дороги національного значення. У планах компанії покриття швидкісним мобільним інтернетом 23 національних автодоріг до липня 2024 року.

Як коментує Олександр Комаров, «Київстар був і залишається переконаним прихильником інтернетизації України і підтримує широке розповсюдження нових технологій. Ми маємо велике бажання розвивати сучасні інтелектуальні продукти і надавати якісні послуги зв'язку. Сподіваємось, що держава дбатиме про створення інвестиційних стимулів для «технологічного прориву» – зокрема, зменшення фіскального навантаження на мобільну галузь».

З 2018 року і по сьогодні Київстар інвестував в Україні понад 20 мільярдів гривень – у будівництво мереж LTE, придбання ліцензій, покращення якості зв'язку. Завдяки цьому кількість абонентів, які користуються високошвидкісним мобільним інтернетом, збільшилась у 2021 році на 32% – до 12 мільйонів. На сьогодні послуги 4-G зв’язку Київстар доступні на території, де проживає понад 90% населення.