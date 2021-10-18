Київстар презентує нові тарифні плани передплати, лінійку Все разом та новий пакет Домашнього інтернету, які дають можливість абонентам самостійно змінювати наповнення комерційних пропозицій, відповідно до своїх потреб чи вподобань. Це стало можливим завдяки Суперсилам – додатковим сервісам, які можна вибрати для доповнення основного пакета послуг у тарифі.

«Ми хочемо, щоб наші абоненти отримували максимум від послуг Київстар, тому даємо їм можливість налаштовувати тарифи під особисті потреби. Це унікальний для українського телекому підхід, який дає клієнтам не тільки більше свободи, а й можливість отримувати більше послуг, які потрібні саме їм, без жодних доплат», – прокоментувала директор з розвитку бізнесу на масовому ринку Тетяна Лукинюк.

Для абонентів передплати Київстар запустив 3 нові тарифи: ТВІЙ Старт, ТВІЙ Вибір та ТВІЙ Оптимум. Суперсили можна обрати у двох останніх. Наприклад, в основний пакет послуг ТВІЙ Оптимум включено 25 Гб мобільного інтернету, 200 хвилин на інші мобільні по Україні та на номери за кордон, і безлімітне спілкування у мережі Київстар.

Абоненти без додаткових оплат можуть обрати до основного пакета послуг ще одну із 8 Суперсил:

домашній інтернет;

доступ до Київстар ТБ;

додаткові 100 хвилин на інші мобільні по Україні та за кордон;

додаткові 5 Гб мобільного інтернету;

SIM для планшета;

SIM для другого телефона;

безлімітно дивитися популярні стрімінгові сервіси з послугою Відео на ходу.

Також Київстар запускає нові тарифи лінійки Все разом, які об'єднують в одному пакеті до трьох послуг: мобільний зв'язок, домашній інтернет та телебачення. На вибір у клієнтів є тарифи ВСЕ РАЗОМ Оптимум та ВСЕ РАЗОМ Максимум, а також їх варіанти із включеним Київстар ТБ.

Підключити Суперсили можна у максимальному тарифі. Його основний пакет послуг включає Домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с та безлімітний мобільний інтернет, безлімітне спілкування у мережі Київстар та 300 хвилин на інші мережі й за кордон. А додатково можна обрати одну з 5 Суперсил:

гігабітний Домашній інтернет;

100 хвилин для дзвінків на інші мережі;

статичну IP-адресу;

SIM для другого телефона;

SIM для планшета.

Абоненти, які виберуть новий пакет Домашнього інтернету можуть підключити на вибір Київстар ТБ, гігабітний інтернет або статичну IP-адресу.

Обрати свої Суперсили можна у додатку Мій Київстар*, за коротким номером 500 або ввівши спеціальний USSD-код *500#. Кожні 4 тижні або місяць, в залежності від тарифу, абоненти можуть змінювати свій вибір на інші послуги, підлаштовуючи тариф під актуальні потреби.

Окрім Суперсил у своїх тарифах Київстар дає нові можливості для дзвінків за кордон. Зокрема, більше країн, куди абоненти можуть телефонувати без додаткової плати, оскільки для цих напрямків є пакетні хвилини. Якщо раніше таких країн було лише 5, то зараз їх вже 11. Серед нових напрямків: США та Канада, Ізраїль, Китай та Індія, Узбекистан.

*Якщо Суперсили не відображаються в додатку Мій Київстар, то рекомендуємо оновити його до останньої версії.