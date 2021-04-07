Нестача перепусток на початку тижня спровокувала транспортний колапс в українській столиці

Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тис. спецперепусток для проїзду працівників підприємств критичної інфраструктури та тих, хто забезпечує життєдіяльність Києва. Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, такої кількості квитків в умовах запроваджених карантинних заходів є достатньо для забезпечення діяльності міста. Зокрема перепустки були видані:

закладам охорони здоров’я та фармацевтики – 152 тис. спецквитків;

сфері промисловості (підприємствам з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) – 104 тис.;

центральним органам виконавчої влади, державним та комунальним установам та організаціям – 81 тис.;

військовослужбовцям, рятуальникам, правоохоронцям, органам судової системи – 72 тис.;

підприємствам житлово-комунального господарства – 46 тис.;

працівникам ЗМІ – 4,7 тис.;

закладам культури, релігійної та ритуальної сфери – 2,7 тис. спецперепусток.

«Через велику кількість заявок ми терміново друкували додатково 100 тис. спецперепусток. Тимчасові незручності виникли через те, що видавали їх в вихідні. Але, в понеділок та вівторок всі, хто потребував – отримали ці документи», – розповів Кличко.

За його словами, спецперепустки в першу чергу отримали медпрацівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові. Тобто критично важливих сфер.

«Ми не можемо видати такі спецквитки всім охочим. Бо навіщо ми тоді запроваджували суворі обмеження? Ви бачили, скільки людей в понеділок намагалися потрапити в транспорт! Це всі працівники критично важливих підприємств? У нас локдаун - а люди продовжують поводитися, ніби все чудово і ніякої пандемії немає!», – зазначив він.

Як інформував ZAXID.NET, що у перший день «транспортного локдауну», коли проїзд громадським транспортом став можливим тільки зі спеціальними перепустками, вартість поїздки на таксі зросла удвічі, а подекуди і втричі. Таксі були складно викликати через високий попит та великі затори. Протягом дня, коли дороги розвантажилися, вартість поїздок повернулася приблизно до «докарантинних» меж.

До громадського транспорту допускають не всіх – спецперепустки видавали на вихідних, однак не всі змогли їх отримали. В результаті частина людей, серед яких і лікарі, не змогла скористуватися громадським транспортом в перший день посиленого карантину в місті.

Посилений карантин в Києві: що відомо

Мер Києва Віталій Кличко 30 березня оголосив про посилення карантину у місті. Так, з понеділка, 5 квітня, усі школи та дитсадки в Києві закриті, а громадський наземний транспорт та метро працює за спеціальними перепустками пасажирів: перевозять лише працівників підприємств критичної інфраструктури. Такі обмеження дітимуть до 16 квітня.

«Червоний» рівень епіднебезпеки оголошений у Києві та Київській області з 20 березня. Він діятиме три тижні – до 9 квітня. За словами Віталія Кличка, на цей період у місті діятимуть такі заборони:

не працюватимуть заклади культури (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали);

заборонено проведення усіх масових, розважальних і спортивних заходів, а на тих, які дозволені, заборонена присутність глядачів;

на АЗС заборонено роботу кафе;

заборонено проводити групові заняття у спортивних залах і фітнес-центрах.

Детальніше про обмеження у Києві можна прочитати за посиланням.