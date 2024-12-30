У червні 2024 року обвинуваченого затримали співробітники СБУ

Шевченківський районний суд Чернівців у середу, 25 грудня, виніс вирок 36-річному місцевому мешканцю Денису Коблюку, який передавав інформацію про місце розташування критичних об’єктів у Чернівцях та висловлював підтримку Росії. Зловмисника, якого викрив український YouTube-блогер, визнали винним у державній зраді. Йому присудили 15 років увʼязнення з конфіскацією усього майна, за виключенням житла, повідомив «Судовий репортер» із посиланням на вирок в понеділок, 30 грудня.

Зазначається, що у червні 2024 року до правоохоронців звернувся власник Youtube-каналу, який публікує відео з викриттям військових злочинців і колаборантів. У травні на сервісі чат-рулетка, де можна анонімно спілкуватися за допомогою відео та текстового чату з користувачами з усього світу, він познайомився із Денисом Коблюком і представився йому військовослужбовцем із позивним «Гром». У відповідь Коблюк заявив, що підтримує військову агресію Росії в Україні.

«У листуванні чоловік передав так званому “полковнику Грому” координати нафтобази, аеропорту і заводів у місті Чернівці. Зазначав, що вже повідомляв це “одному морпєху”, але він це чомусь проігнорував. У листуванні Коблюк дивувався, чому росіяни не бомблять Чернівці, пише, що тут виготовляють безпілотники», – ідеться в повідомленні.

Блогер записав 47-хвилинне відео, на якому чернівчанин Коблюк розповідає, що є прихильником політики російської влади та підтримує так звану «СВО» на території України. Росію обвинувачений називав своєю «родіною», проти якої він воювати не буде і готовий перейти на її бік без жодних винагород натомість. Денис Коблюк розповідав, що він та його бабуся хочуть лише перемоги росіян.

Під час розмови з «полковником Громом» Коблюк спалив український прапор, чим показав свою зневагу до України. При цьому він неодноразово наголошував, що може передавати ворогу координати об’єктів в Чернівцях для коригування повітряних ударів по них.

У суді Денис Коблюк свою провину не визнав. Він намагався переконати суддю, що спілкувався з блогером напідпитку і мало що розумів. За словами Коблюка, блогер Едгар Бурачас, нібито, його підбурював, і це не його позиція. Обвинувачений розповів, що близько двох років сидів безробітний вдома, переховуючись від мобілізації, а тому був у пригніченому стані. Також він не знімав відео та не передавав конкретних даних, а лише написав у чаті назви вулиць, де розташовані певні обʼєкти, оскільки хотів похизуватися. Чернівчанин заявив, що обманював «полковника», адже розумів, що спілкується з блогером. Коблюк визнав лише провину в нарузі над державним прапором.

Суддя Шевченківського райсуду Чернівців визнав Дениса Коблюка винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, за винятком житла. Строк відбуття покарання рахуватимуть із моменту його затримання – 20 червня 2024 року.