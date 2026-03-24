Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до дванадцяти найбільших християнських свят і має сталу дату. За новоюліанським календарем у 2026 році його відзначають 25 березня. Свято часто припадає на період Великого посту, але цього дня допускається послаблення в їжі – можна вживати рибу. Про значення свята пишуть «Факти».

Значення свята

Благовіщення пов’язане з євангельською подією, коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про народження Ісуса Христа. Саме тому дата символічно визначена за дев’ять місяців до Різдва. У народному світогляді цей день уособлює початок справжньої весни, коли природа пробуджується і земля оживає.

Традиції та прикмети

У це свято люди намагаються відвідати храм, присвятити час молитві та спокою. Здавна існує звичай готувати пісні страви з рибою, а також випікати печиво у формі птахів, що символізують прихід тепла. За народними прикметами, погода на Благовіщення вказує, якою буде весна і врожай. Вважається, що цього дня не варто братися за важку роботу, а краще провести його в гармонії та добрих думках.