Час вийти на вулицю і поспостерігати за одним із найяскравіших зорепадів року – метеорним потоком Персеїди. Пік цього астрономічного явища припадає саме на ніч з 12 по 13 серпня. Однак, щоб насолодитися видовищем, потрібно знати коли відбудеться пік цього небесного явища. Розповідаємо про нього детальніше.

Коли можна буде побачити Персеїди у 2025 році?

Спостерігати за зорепадом можна від середини липня і майже до кінця серпня. Проте метеорний потік Персеїди досягне максимальної активності в ніч з 12 на 13 серпня.

Персеїди є одними з найрясніших потоків, тому їх можна побачити приблизно від 50 до 100 на годину.

Однак у 2025 році спостереженням суттєво завадить Місяць, адже повня припадає на 9 серпня, тому під час піка Персеїд він усе ще буде яскравим. Це може зменшити видимість метеорів, а помітними залишаться лише найяскравіші з них. Втім, не варто розчаровуватися: оберіть для спостереження місце подалі від вуличних вогнів, затінене від Місяця, і звертайте увагу на протилежну від нього сторону небосхилу.

Найкращий період для перегляду зорепаду – від півночі до світанку. Якщо ви маєте фотокамеру чи смартфон з нічним режимом, у вас є шанс зафіксувати метеор.

За матеріалами «24 канал», «Суспільне» та NASA.