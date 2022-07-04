Під час обшуків вилучили 8 кг ювелірних виробів, зброю, бойові припаси та вибухівку

У Києві викрито та затримано трьох осіб, які обікрали сховище дорогоцінних металів на 90 млн грн. У прокуратурі повідомили, що на початку березня будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв’язку було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу. Цим скористалася група колишніх працівників правоохоронних органів та обікрала сховище. Вартість вкраденого 90 млн грн.

«Вони таємно проникли до сховища поштових відправлень, в якому зберігались дорогоцінні метали та ювелірні вироби вартістю понад 90 млн грн, які були передані фельд’єгерській службі. Користуючись умовами воєнного стану зловмисники таємно викрали це майно», –повідомили в Київській прокуратурі.

Фото прокуратури

Під час розслідування було проведено 15 обшуків на території Києва та області. Вилучено частину викрадених ювелірних виробів загальною вагою 8 кг, зброю, бойові припаси та вибухові речовини, а також готівку. Затримано трьох осіб, яким повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Крім цього, наразі встановлюють інших можливих співучасників злочину.

Кримінальне провадження розпочате за фактом таємного викрадення дорогоцінних металів та ювелірних виробів зі сховища поштових відправлень ДП «Спецзвʼязок», яке було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).