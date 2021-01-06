Володимир Гаразд повідомив, що захворів на Covid-19 18 грудня

Колишній міський голова Долини, що на Івано-Франківщині, Володимир Гаразд, помер від Covid-19. Про це ввечері 6 січня повідомили у Долинській міській організації партії «Європейська Солідарність».

«Із невимовним сумом повідомляємо, що сьогодні о 19:40 після тривалої боротьби з хворобою пішов з життя багаторічний міський голова Долини Володимир Степанович Гаразд», – ідеться в повідомленні.

18 грудня Володимир Гаразд на своїй сторінці у Facebook повідомив, що захворів на коронавірус. А вже 25 грудня у Долинській міській раді повідомили, що стан Володимира Гаразда погіршився й він перебуває в реанімації.

Зазначимо, що 54-річний Володимир Гаразд був мером Долини з 2006 до 2020 року. Після останніх місцевих виборів він став головою фракції «Європейська Солідарність» у Долинській міській раді. Також у 2007-2019 роках він був президентом асоціації «Енергоефективні міста України».