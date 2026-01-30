Зрадник є командиром бойової частини російського підводного човна «Варшавянка»

Служба безпеки України у п'ятницю, 30 січня, повідомила про підозру зраднику, який після окупації Криму перейшов на бік Росії та бере участь у війні проти України. Йдеться про Олексія Ольховського – командира бойової частини №1 російського підводного човна проєкту 636.3 «Варшавянка».

Ольховський у 2012 році розпочав службу в лавах ЗСУ на території тимчасово окупованого нині Криму. Після захоплення півострова він зрадив присягу та добровільно перейшов на сторону агресора.

Розслідування встановило, що на посаді командира бойової частини підводного човна Ольховський відповідав за навігацію субмарини, прокладання маршруту та вихід на бойові позиції, з яких здійснювалися пуски крилатих ракет типу «Калібр» по території України. Основними цілями таких атак, за даними правоохоронців, ставали об’єкти цивільної інфраструктури та системи життєзабезпечення населення.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ заочно повідомили Олексію Ольховському про підозру за державну зраду. Наразі підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території. Правоохоронні органи продовжують комплексні заходи для його розшуку та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, 29 січня Служба безпеки України викрила військового Військово-морських сил ЗСУ на шпигунстві для росіян. Затриманий допомагав окупантам готувати удари по місцях зберігання дронів Sea Baby та Magura.