Колишнього екоінспектора оштрафували на ₴1,7 тис. за несвоєчасно задекларований автомобіль

СуспільствоЮлія Поліковська, 4 червня1440

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Сихівський райсуд Львова 29 травня визнав винним колишнього працівника Державної екоінспекції у Львівській області у несвоєчасному декларуванні придбаного у 2017 році автомобіля Mercedes та оштрафував його на 1,7 тис. грн.

Цей автомобіль головний спеціаліст відділу економічного контролю земельних ресурсів за поводженнями з відходами та небезпечними хімічними речовинами екоінспекії придбав за 189 тис. грн у лютому 2017 року. Зважаючи на вартість покупки, він мав у десятиденний термін повідомити про неї Нацагенство з питань запобігання корупції. Проте, це придбання було відображене лише у щорічній декларації чиновника, поданій у березні 2018 року.

Відтак суд визнав службовця винним у вчиненні адміністративне правопорушення, пов’язаного з корупцією за ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Постанова може бути оскаржена в апеляційній інстанції.

Згідно з даними сайту «Декларації», оштрафований чиновник на початку квітня звільнився із Держекоінспекції Львівщини та подав декларацію кандидата на посаду начальника відділу земельних ресурсів Шегинівської ОТГ.

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