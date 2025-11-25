Командиру та його спільникам оголосили підозри та відсторонили від роботи

Командира військової частини з Львівщини разом з двома cпільниками викрили на розкраданні 10 млн грн при закупівлі генераторів для потреб військових.

Як повідомили у вівторок, 25 листопада, у ДБР Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі генераторів організували командир військової частини та начальник інженерної служби разом із цивільною пособницею.

Спільники уклали договір на придбання 133 генераторів за завідомо завищеною ціною. За версією слідства, обладнання, реальна вартість якого становила близько 7 млн грн, придбали за ціною у 2,5 рази вищою – понад 17 млн грн.

«Встановлено, що посадовці не здійснили належного моніторингу ринку та безпідставно погодилися на завищену вартість. Унаслідок цього незаконно заволоділи понад 10 млн грн, виводячи кошти через підставні підприємства та розподіляючи їх між собою», – сказано в повідомленні спецпрокуратури.

Учасників схеми викрили після здійснення фінансових операцій. Командиру частини та двом спільниками повідомили про підозру за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи, а військовослужбовців відсторонив від виконання службових обов’язків.