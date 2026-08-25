Комітет парламенту заявив, що в Україні не розглядається мобілізація жінок

В Україні не проводять та не планують проводити жіночу мобілізацію. Про це повідомив у вівторок, 25 серпня, в офіційній заяві комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У комітеті повідомили, що жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно. Там наголосили, що жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає.

«Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету», – йдеться у заяві.

Члени комітету також закликали українців користуватися офіційними джерелами інформації та не піддаватися маніпуляціям.

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Нагадаємо, 10 серпня на сайті Кабінету міністрів України зʼявилася петиція з пропозицією запровадити військовий обовʼязок для бездітних жінок. Станом на 25 серпня її підтримали лише 598 людей з 25 тис. необхідних для розгляду урядом.

Крім того, 24 серпня на підтримку жіночої мобілізації в Україні висловився колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. Він сказав, що його дружина та донька є військовослужбовицями та наголосив, що жінки воюють не гірше за чоловіків.