Компанія CRH в Україні провела майстер-клас для дітей працівників

Робота зближує. ПАТ «Миколаївцемент» компанії CRH провів для дітей працівників майстер-клас пасхального декору. Сім’ї малювали писанки та оздоблювали великодні кошики.

«Ми робили різні бантики, приклеювали квіточки, біжутерію, мереживо. Все виходило», – поділилась Катерина Жукова, яка оздобила кошик.

«Робив такі крапочки, потім занурював в жовте, потім в синє. Таку писанку я зробив вперше», – сказав Денис Верещинський.

«Тільки розпочалися такі свята – сімейні, які дійсно дозволяють нам всім познайомитися ближче з іншими сім’ями інших працівників. І тим більше навчити дітей українських гарних традицій», – зазначила Оксана Пахолок.

Такі ж майстер-класи відбулися на заводах компанії в Одесі та Кам’янці-Подільському. Участь взяли понад 130 дітей працівників.

«ПАТ «Миколаївцемент» вже 5 років входить до міжнародної групи CRH. Згідно стратегії компанії, окрім високих стандартів ведення бізнесу, ми також проводимо соціально-відповідальну політику, до якої намагаємося залучати наших працівників, а також їхні родини», – пояснив голова правління ПАТ «Миколаївцемент» Андрій Звіринський.

Компанія CRH – лідер на цементному ринку України. Підприємство виробляє цемент, щебінь, товарний бетон і залізобетонні вироби.