Правоохоронці оголосили підозру п’ятьом посадовцям підприємства

На Одещині на комунальному підприємстві критичної інфраструктури фіктивно працевлаштували 90 людей. Їм нарахували майже 15 млн грн зарплати, а частині ще й незаконно дали відстрочку від мобілізації. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в четвер, 16 квітня.

За даними слідства, ідеться про підприємство житлово-комунального сервісу, працівники якого, зокрема, розчищають території та розбирають завали після обстрілів. З лютого 2024 року посадовці КП почали оформлювати людей на роботу лише формально, тобто без виконання будь-яких обов’язків. Псевдопрацівники отримували стаж, соціальні гарантії або відстрочку від мобілізації.

Водночас на підприємстві штучно збільшували штат. У підсумку реальні працівники виконували більше роботи, тоді як у документах підприємство виглядало укомплектованим і таким, що працює без проблем.

За півтора року, до липня 2025 року, на підприємстві таким чином оформили 90 людей. Загальна сума безпідставно нарахованих виплат становить майже 15 млн грн.

Окрім того, підозрювані безпідставно оформили бронювання від мобілізації для 13 чоловіків.

Під час понад 60 обшуків правоохоронці вилучили документи, чорнові списки, банківські картки та інші докази.

Правоохоронці оголосили підозру п’ятьом посадовцям підприємства: виконувачу обов’язків директора, начальнику відділу кадрів, його першому заступнику і заступнику, а також головному інженеру.

Виконувачу обов’язків директора та начальнику відділу кадрів повідомлено про підозру:

у зловживанні службовим становищем, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України);

внесенні до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України);

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Першому заступнику та заступнику директора, а також головному інженеру інкримінують зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України). Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усіх підозрюваних затримали. Двох з них суд взяв під варту без права внесення застави. Ще трьом визначили альтернативу застави від 4 до майже 5 млн грн.