КАТП-072801 очолює депутат Ужгородської міської ради Олександр Борисенко

Правоохоронці розслідують кримінальну справу умисного ухилення від сплати податків КАТП-072801 Ужгородської міської ради. Після відшкодування підприємством 13,4 млн грн екологічного податку головна бухгалтерка КП уникла кримінальної відповідальності.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі 8 жовтня, бухгалтерка комунального підприємства умисно подала до органів контролю податкові декларації з екологічного податку, у яких застосувала занижені коефіцієнти при розрахунку податкових зобов’язань.

«Йдеться про нарахування за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах. Посадовиця намагалась уникнути сплати 13,4 млн грн екологічного податку», – зазначили правоохоронці.

Під час розслідування кримінальної справи КАТП-072801 відшкодувало до бюджету всю суму, що дало змогу головній бухгалтерці уникнути кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 КК України. Санкція статті передбачає від 255 тис. грн до 425 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, КАТП-072801 очолює депутат Ужгородської міської ради від «Партії твого міста» Олександр Борисенко. У березні 2025 року він отримав підозру за вивезення сміття на переповнений полігон